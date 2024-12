La compagnia easyJet amplia la sua offerta di voli da e per l’Italia con una nuova rotta per la stagione estiva 2025: Lamezia Terme – Parigi Orly. Il volo si aggiunge al collegamento con Nizza annunciato recentemente. Le novità per lo scalo nell’estate 2025 sono state presentate durante un evento presso l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme con la partecipazione di Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet e Marco Franchini, amministratore unico Sacal.

Collegamenti con Parigi Orly e Nizza

A partire dal 21 maggio 2025, l’aeroporto di Lamezia Terme sarà collegato con Parigi Orly, il city airport della capitale francese, con due voli settimanali il mercoledì e il sabato, mentre Nizza, una delle città più amate della Costa Azzurra, sarà servita con due frequenze settimanali dal 23 giugno il lunedì e il venerdì.

Queste nuove rotte si aggiungono alle attuali destinazioni già servite da easyJet da e per Lamezia Terme, portando a 5 gli aeroporti raggiunti. Oltre a Parigi Orly e Nizza, infatti, sono disponibili voli diretti per gli aeroporti di Milano Malpensa, Basilea e Ginevra. Per Milano sono disponibili più voli giornalieri durante tutto l'anno. Per Basilea, invece, sono previste due frequenze settimanali il lunedì e il venerdì per l'intero anno e fino a quattro nei mesi di picco estivo. Infine, per Ginevra, sono in programma due frequenze settimanali il martedì e il sabato durante il periodo estivo.

Le nuove rotte – si legge in una nota della compagnia - ampliano ulteriormente il vasto network di easyJet, che quest’estate opererà oltre 250 collegamenti da e verso 18 aeroporti italiani, offrendo ai passeggeri una connessione efficiente e una delle migliori esperienze di volo.

Occhiuto: «Lamezia sempre più hub strategico»

«L'annuncio di nuove rotte da parte di easyJet, che collegheranno l’aeroporto di Lamezia Terme - sempre più hub strategico internazionale - a Parigi Orly e Nizza nell'estate 2025, rappresenta un ulteriore grande passo avanti nella strategia di valorizzazione dei nostri scali e della Calabria. Questi nuovi collegamenti non solo offriranno ai calabresi maggiori opportunità di viaggio verso importanti destinazioni europee, ma confermano anche l'attrattività che la nostra Regione ha ormai consolidato nei confronti di compagnie aeree e di turisti stranieri. Grazie alla collaborazione con partner strategici come easyJet, la Calabria si afferma sempre più come una meta centrale nel panorama turistico e culturale europeo» ha affermato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«Prezzi competitivi per muoversi in Europa»

«Le due nuove rotte che nell’estate 2025 collegheranno Lamezia con Parigi Orly e Nizza si aggiungono alle rotte esistenti per Ginevra, Basilea e, ovviamente, la nostra rotta storica per Milano Malpensa. Questo è il nostro contributo per offrire ai passeggeri calabresi la possibilità di viaggiare verso sempre più destinazioni in Europa, volando su aeroporti primari a prezzi competitivi e con un servizio di qualità, oltre che per supportare lo sviluppo turistico di questa meravigliosa regione che è la Calabria in cui vogliamo continuare a esplorare opportunità di crescita» sottolinea Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia.

«L’avvio dei nuovi collegamenti rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento del nostro network internazionale, offrendo ai calabresi nuove opportunità di viaggio e avvicinando sempre più la nostra regione al cuore dell’Europa. L’impegno nel migliorare l’accessibilità e nel promuovere il territorio calabrese rimane la nostra priorità, e queste nuove connessioni aeree ne sono una dimostrazione concreta», ha dichiarato Marco Franchini, amministratore unico di Sacal.