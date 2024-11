Il consigliere regionale interviene sulla proposta del presidente della Giunta calabrese, di destinare 11 milioni di euro per la creazione di nuove rotte da e per gli aeroporti calabresi

Orlandino Greco, presidente del gruppo consiliare Oliverio Presidente , interviene sulla proposta del presidente della Giunta calabrese, di destinare 11 milioni di euro per la creazione di nuove rotte da e per gli aeroporti calabresi. «E' una proposta che avrà ricadute positive immediate sul contesto economico-sociale calabrese e rappresenta un punto di svolta per la capacità d'attrazione turistica della nostra regione – ha dichiarato Greco.



L'incontro fissato per il 21 settembre tra il presidente Oliverio e i dirigenti Ryanair si inserisce quindi perfettamente in un quadro di crescita e valorizzazione territoriale della Calabria. A ciò va aggiunta anche l'approvazione da parte della Commissione Europea del finanziamento per la realizzazione della nuova aerostazione dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che a regime dovrebbe gestire 3,5 milioni di passeggeri all'anno. Si tratta di provvedimenti che avranno impatto economico diretto indiretto e indotto. L'obiettivo è quello di rilanciare l'intero sistema aeroportuale calabrese attraverso investimenti mirati all'ammodernamento e al potenziamento dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme e all'adeguamento e potenziamento degli aeroporti nazionali di Reggio Calabria e di Crotone, aumentando quindi il grado di connettività di questi scali il cui impatto sul sistema economico di un territorio è strettamente connesso alla quantità di destinazioni che si possono raggiungere. Intendo quindi esprimere grande soddisfazione per l'iniziativa della giunta regionale, conclude Orlandino Greco, con l'auspicio che la stessa attenzione venga riservata per l'aeroporto di Sibari e per l'aviosuperficie di Scalea, altri punti di snodo fondamentali per lo sviluppo della Calabria».