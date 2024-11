«Una buona notizia per i tanti calabresi che in prossimità delle feste natalizie tornano in Calabria, ogni anno, e a volte si lamentano giustamente del prezzo dei biglietti aerei e dei pochi collegamenti. Da 15 dicembre, grazie a un accordo che abbiamo concluso ieri con Aeroitalia, Lamezia Terme sarà collegata più volte al giorno con Roma, per offrire più tratte, più voli, più frequenze, e quindi anche prezzi più abbordabili per i biglietti aerei». Lo ufficializza con una nota stampa il governatore Roberto Occhiuto che aggiunge: «Attenzione però, perché questa iniziativa non si conclude a Natale, a Capodanno, all’Epifania, ma i voli che dal 15 dicembre saranno disponibili per tutti i calabresi, saranno disponibili anche negli altri mesi dell’anno».

I nuovi voli



Tratta Lamezia Terme - Roma Fiumicino:

quattro collegamenti giornalieri nelle giornate di domenica, lunedì, giovedì e venerdì, con i seguenti orari: 7.20, 11.10, 15, 18.50.

tre collegamenti giornalieri nelle giornate di martedì e mercoledì, con i seguenti orari: 7.20, 14.30, 18.30.

due collegamenti giornalieri nella giornata di sabato, con i seguenti orari: 7.20, 18.30.



Tratta Roma Fiumicino - Lamezia Terme: