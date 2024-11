Due giorni per conoscere e degustare le eccellenze calabresi. Inaugurazione con l’incontro promosso dall’Enoteca regionale

Due giorni per conoscere le eccellenze della nostra terra. Il Lamezia Wine Fest, giunto alla sesta edizione, si apre quest’anno anche all’olio ospitando nel Chiostro del Complesso Monumentale del San Domenico venerdì 16 e sabato 17 marzo la prima edizione dell’Evo Festival in collaborazione con il Consorzio Tutela e Promozione Olio Extravergine Lametia Dop. “Vino, Olio e Territorio” i temi attorno a cui ruoterà la manifestazione ideata da Pierluigi Fragale (Pieffe Comunicazione). Una cornice di eventi, approfondimenti e degustazioni inserita nell’ambito del progetto Lamezia Summertime 2017, sezione TeatrOltre, realizzato dal Comune di Lamezia Terme in collaborazione con Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia in qualità di partner di progetto, e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC (Programma di azione e coesione) derivanti da rimodulazione interna ai Programmi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali.

Ad inaugurare la due giorni sarà venerdì 17 alle 19 l’incontro promosso dall’Enoteca Regionale “I vini della svolta” a cui prenderanno parte Gennaro Convertini, presidente Enoteca Regionale, Giovanna Villella, responsabile comunicazione Lamezia Summertime, Raffaele Branca, Tenute Ferrocinto, Antonio Statti, Cantine Statti, Paolo Chirillo, Le Moire, Assunta Dell’Aquila, Cantina Dell’Aquila, Raffaele Senatore, Senatore Vini, Francesco Carvelli, Marrelli Wines, Giuseppe Liotti, Cantine Dell’Aera, Francesco Nesci, Azienda Vinicola Nesci.

Ad aprire la lunga giornata di sabato 17 sarà, invece, alle 10.30 l’incontro tecnico sulla cultivar promosso dal Consorzio tutela e promozione olio extravergine Lametia dop e dalla Fis (Federazione Italiana Sommelier). A tenere le fila dell’evento nelle vesti di relatore Paolo Scarnecchia (F.I.S.), con la partecipazione di Salvatore Pace e Giovanni Villella (F.I.S.), Maria Cristina Di Giovanni, Podere D’Ippolito e Antonio Filippone, Tesori del Sole. Gli incontri sabato riprenderanno alle 19 con Gennaro Convertini, presidente Enoteca Regionale, Giovanna Villella, responsabile comunicazione Lamezia Summer Time, Danila Lento, Cantine Lento, Francesca Nicotera, Nicotera Severisio, Enzo Tramontana, Cantine Criserà, Enzo Tramontana, Azienda Vinicola Tramontana, Gianni Boi, Cantine Spadafora, Giuseppe Vulcano, Cantine Vulcano, Gianfranco Cimbalo, Juvat Wine.

In entrambe le giornate dalle 21 in poi sarà possibile godere del percorso di degustazione dei vini e dell’olio delle aziende espositrici e del food dei partner del Lamezia Wine Fest con ben 15 cantine selezionate direttamente dalla Federazione Italiana Sommelier. La manifestazione sarà animata dalle performance musicali della band Sing Swing, dall'esibizione di tango argentino de La Mirada A.s.d. e dalle magiche creazioni di sand-art di Greta Belometti di teatro.