Lo ha dichiarato il presidente Mario Oliverio durante al conferenza stampa tenutasi a Catanzaro per illustrare la partecipazione della Calabria ad ‘Expo 2015’

“Expo non è solo la Calabria a Milano - ha dichiarato il presidente Oliverio al termine della conferenza stampa che si è tenuta a Catanzaro e durante la quale sono state presentate le linee giuda della partecipazione della Regione Calabria ad Expo 2015”. “L’obiettivo sarà attrarre presenze in Calabria, per questo partirà anche una campagna di comunicazione sulle risorse e sulle bellezze della nostra regione”.

“Non solo quindi – ha chiarito il presidente - una presenza burocratica ma un’occasione per le imprese”.

Oliverio si sofferma poi sul lavoro della sua giunta e ci tiene a precisare che “ anche la Cretu ha riconosciuto il lavoro della nuova giunta e il lavoro su Expo è un altro segno di inversione di rotta”.

“Expo è una opportunità per far vedere all’esterno una nuova immagine della Calabria – continua Oliverio - per costruire nuove relazioni, ad esempio con la delegazione cinese che sarà ospite della nostra regione. La sede della Regione mai utilizzata sarà finalmente aperta per Expo. Protagonisti saranno i soggetti sociali, il palazzo deve essere efficiente e trasparente per collaborare con i soggetti locali”.

“Expo dovrà essere un momento di ripartenza per la nostra regione – ha concluso il presidente - la Calabria sarà tra le prime nell’utilizzazione delle risorse europee e metteremo a punto una strategia di internazionalizzazione per la nostra terra”.

Guarda la fotogallery