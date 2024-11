I lavoratori che non percepiscono lo stipendio da gennaio questa mattina hanno deciso di salire sul tetto della centrale idroelettrica di Corigliano Rossano in segno di protesta

«Sono molto dispiaciuto che alcuni lavoratori siano entrati in protesta stamani salendo sui tetti di un immobile del Consorzio di Bonifica di Trebisacce» Lo ha detto l'assessore regionale Gianluca Gallo a margine della presentazione del Festival delle Alici di Fuscaldo avvenuta alla Cittadella di Catanzaro.

«Il commissario sta lavorando bene, avevamo concordato il pagamento di un mese arretrato per ogni mensilità e siamo andati oltre pagando 9 mensilità in 7 mesi. Capiamo le difficoltà dei lavoratori e con il presidente Occhiuto stiamo valutando altre soluzioni. Oggi alle 15 ho convocato un tavolo per ascoltare le loro richieste. Sarà occasione per accelerare sulle riforme dei Consorzi di Bonifica».