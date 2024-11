Sarà il tema del viaggio, il leit motiv degli appuntamenti in programma nel prossimo weekend di giugno al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Il primo, imperdibile per gli operatori dell’informazione e della promozione turistica, venerdì 8 giugno, alle ore 16.30, nello spazio di piazza Paolo Orsi del MArRC. Il principale attrattore turistico nella regione ospiterà la Conferenza Stampa di presentazione del prestigioso Meeting internazionale sul Turismo promosso dalla Deutscher ReiseVerband, la federazione di promozione turistica tedesca. Per la sua sessantottesima edizione, nel 2018, si svolgerà a Reggio Calabria e Scilla, dal 10 al 14 ottobre. Alla conferenza stampa, organizzata in collaborazione tra il Dipartimento per il Turismo della Regione Calabria con l’Ente nazionale italiano per il turismo e DRV, interverranno: il presidente della Regione Calabria Mario Gerardo Oliverio, il direttore esecutivo di Enit Giovanni Bastianelli, il presidente di Deutscher Reiseverband Norbert Fiebig.

Il direttore del MArRC Carmelo Malacrino sarà presente per salutare gli ospiti, insieme al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e al presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana. E resterà disponibile per le interviste, in qualità di osservatore privilegiato per il turismo. «Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria racconta una regione nel cuore dell’Europa mediterranea, per tanti viaggi della conoscenza fin dalla preistoria: la vita quotidiana, il lavoro e l’artigianato, l’enogastronomia», commenta Malacrino. «I reperti qui esposti sono come macchine del tempo per riscoprire paesaggi e culture che ci hanno reso ciò che siamo oggi, cittadini europei del terzo millennio». Sabato 9 giugno, alle ore 17.30, nella sala conferenze, in collaborazione con Touring Club, sarà presentato il libro di Angelo Vazzana “Odissea dell’Odissea” (Gangemi editore). Introdurrà l’avvocato Francesco Zuccarello, proconsole del Touring Club Italia per il territorio di Reggio Calabria. Presenterà il volume Francesca Carla Neri, docente e critica letteraria.





L’autore, che nel saggio ripercorre il percorso storico-letterario del poema omerico attraverso i testi di letterati della Reggio antica a partire dal VI secolo a. C., presenta così l’opera: «È il terzo volume di una trilogia dedicata all’area dello Stretto, dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, storico-mitico-fenomenologico. Gli altri due: “Biodiversità marina della provincia di Reggio Calabria” e “Fenomeni naturali e miti dell’area dello Stretto”». In questo, si approfondisce la biografia degli autori reggini del VI secolo a. C., Teagene, e del IV e III, Lico e Licofrone, attraverso le testimonianze archeologiche. Continua con successo la campagna promossa dal MiBACT per l’ingresso gratuito la prima domenica del mese. Sono stati 3074 i visitatori nella sola giornata del 3 giugno. Ultimi giorni per poter usufruire dell’esposizione temporanea di calchi moderni di reperti antichi “L’impronta dell’antico”. Sarà disallestita lunedì 11 giugno.





LEGGI ANCHE: Turismo in Calabria, il 2017 anno record: 9 milioni di presenze

Turismo, la Regione punta su Usa e Cina

Turismo, la Calabria grande protagonista al Mitt di Mosca

Turismo, operatori tedeschi si danno appuntamento in Calabria