En plein della lista di candidati del presidente uscente, Vittorio Gallucci, tutti eletti nell’ambito delle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati di Cosenza. Lo stesso Gallucci è risultato in testa nella classifica delle preferenze con 1447 consensi. Per lui si profila dunque, un secondo mandato consecutivo. Entrano in consiglio anche sette esponenti della lista Insieme per il Rinnovamento, guidata da Sabato Carlo Paduano, mentre rimangono fuori sia i candidati della lista Arcobaleno, capeggiata da Emilio Greco, sia l’indipendente Nicola Mondelli.

I risultati

2604 gli avvocati aventi diritto al voto. Il seggio è rimasto aperto per tre giorni, tra il 29 ed il 31 gennaio. Ecco nel dettaglio i risultati degli eletti

Gallucci Vittorio 1447 (Lista Gallucci)

Calvelli Francesco 1194 (Lista Gallucci)

Falvo Fabrizio 1098 (Lista Gallucci)

De Franco Anna Rita 1080 (Lista Gallucci)

Facciolla Laura 1077 (Lista Gallucci)

Borsani Andrea 1063 (Lista Gallucci)

Nucci Ornella 1054 (Lista Gallucci)

Montalto Federico 1049 (Lista Gallucci)

Folliero Rodolfo 1042 (Lista Gallucci)

Tenuta Enrico 1019 (Lista Gallucci)

Bonofiglio Pierluca 931 (Lista Gallucci)

Monteforte Maura 860 (Lista Gallucci)

Cribari Stefania 850 (Lista Gallucci)

Bernardo Ester 832 (Lista Gallucci)

Paduano Sabato Carlo 785 (Insieme per il Rinnovamento)

Iapicca Michele 677 (Insieme per il Rinnovamento)

De Rango Marietta 625 (Insieme per il Rinnovamento)

Bruni Pilerio 620 (Insieme per il Rinnovamento)

Paura Antonella 571 (Insieme per il Rinnovamento)

Cesareo Maria Teresa 570 (Insieme per il Rinnovamento)

Barca Francesca 568 (Insieme per il Rinnovamento)