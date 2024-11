Sono tanti i calabresi che ci rendono fieri nel resto del mondo, menti brillanti dotate di ampia creatività ed ingegno, personalità forti e carismatiche in grado di fare la differenza e diventare imprenditori di successo. Uno di questi è sicuramente Carlo Grillo, cetrarese doc che oggi festeggia un traguardo considerevole nella sua carriera.

Kinetic Italia, la branch italiana del network globale Kinetic Worldwide, agenzia internazionale specializzata nel settore dell’out of home, annuncia il rilancio del brand anche in Italia. Carlo Grillo, già Chief Operating Officer di Kinetic Italia, guiderà il mercato locale in qualità di Managing Director.

Sarà suo compito rappresentare il brand in Italia, lavorando a stretto contatto con i team di specialisti OOH di GroupM, la più grande società di investimento media al mondo.

Chi è Carlo Grillo

Carlo Grillo, classe 1979, è nato a Cariati ma è originario di Cetraro dove la sua famiglia vive e lavora da sempre nel settore della gioielleria. Un calabrese fiero delle proprie radici ma che nel 1993 decide di lasciare la Calabria per continuare gli studi a Milano, prima al Collegio San Carlo e poi all'Università Cattolica del Sacro Cuore, qui si laurea in Economia e Business Management con il massimo dei voti. Inizia così la sua ammirevole carriera costellata di successi e ruoli di responsabilità per aziende leader multinazionali.

La nuova sfida professionale

La "self awareness", come la chiamerebbero gli anglofoni, è una competenza fondamentale che sicuramente a Grillo non manca: lo ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera. Il suo percorso, fatto di idee, sfide, impegno e soddisfazioni lo aiuteranno indubbiamente a fare bene anche questa volta.

«Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida professionale, che accolgo con grande determinazione, e di avere l’opportunità di guidare il mercato italiano lavorando in completa sinergia con le agenzie del Gruppo e i clienti con l’obiettivo di dare nuovo vigore al mondo dell’OOH», dichiara Grillo in una nota.