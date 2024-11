VIDEO | I lavori proseguono a tappe forzate, nel tentativo di stringere i tempi: previsione di consegna per il 2023

Un iter lungo 15 anni per una struttura che dovrebbe essere un’implementazione enorme per la difficile situazione della sanità territoriale dello jonio cosentino. Parliamo dell’Ospedale della Sibaritide, uno dei nuovi ospedali calabresi finanziati ormai tantissimi anni fa e che finalmente pare ad una svolta: il suo stato di costruzione è tra i più avanzati tra le strutture previste tanti anni fa e che ancora non hanno visto la luce.

In queste bellissime immagini, che Pino Iannini ha girato con il drone sopra il cantiere, è possibile vedere l’avanzamento dei lavori e la monumentale area interessata dai lavori: si tratta infatti di un cantiere di 16mila metri quadri, con uno scavo di nove metri, che vedrà la luce nei prossimi 15 mesi. Ecco le immagini.