L’ospedale civile dell’Annunziata, si apre a una nuova metodica diagnostica per la misurazione della glicemia. Notevoli i vantaggi

L’Annunziata come unico presidio regionale ad utilizzare il POCT, alla pari di realtà sanitarie avanzate come Emilia Romagna, Veneto e Toscana. La metodica consente l’esecuzione dell’analisi senza necessità di trasferimento del campione in laboratorio, perché i risultati vengono ad esso inviati in via telematica per la validazione, rendendoli disponibili immediatamente per le decisioni cliniche che saranno prese, con notevole riduzione dei tempi di attesa. I dati verranno inoltre trasferiti direttamente nella cartella clinica del paziente.

Con il Point of Care Testing anche l’Annunziata inaugura ufficialmente l’approccio alla cura, orientato sul paziente e alla riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri, privilegiando diagnostiche sempre più rapide che accorciano sensibilmente il tempo di degenza nei reparti e agevolano il riequilibrio economico della spesa.



Vantaggi e scelta del Point Of Care Testing

«Stiamo cercando – ha detto il Direttore Generale, Achille Gentile - di riorganizzare la medicina di laboratorio, tenendo conto della domanda di cambiamento e maggiore efficienza dei servizi».

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede un costante aumento del diabete e delle patologie ad esso connesse. La realtà della nostra area geografica conferma tale progressione, come dimostrano i consumi di farmaci e dispositivi medici nella Azienda Ospedaliera di Cosenza – ha dichiarato la dr.ssa Rossana Ritacca responsabile dell’Unità di Farmacovigilanza e dispositivi medici- Il Point of Care Testing che viene eseguito al di fuori del laboratorio d’Analisi abbrevia sensibilmente i tempi d’attesa della diagnosi e quindi della terapia…con indubbie ricadute positive sulla riduzione del rischio clinico».



«L’ulteriore elemento positivo deriva dal fatto che i dati del POCT sono dati “certificati” validati in tempo reale dal Laboratorio Analisi ,- come precisato dal dr. Salvatore Vaccarella Responsabile del Laboratorio - mentre i precedenti dati ottenuti con i glucometri tradizionali, erano “orientativi”, condizionati da molteplici fattori di interferenza. La nuova metodica può utilmente essere utilizzata anche in Pronto Soccorso».