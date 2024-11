La città ospiterà una mostra dei disegni a nuvolette il prossimo martedì 23 agosto

Una nuova realtà editoriale si sta affacciando al mondo fumettistico italiano ed internazionale, è quella del gruppo Green Moon Artist che, in collaborazione con l’associazione Corto Circuiti, sta diventando il punto di riferimento per i giovani della costa tirrenica. I visitatori avranno la possibilità di immergersi in una dimensione nuova, apprezzando le tavole esposte, scoprendo nuovi progetti e aspirazioni del gruppo. L’evento sarà curato da Maria Francesca Focarelli (blogger), da Jessica Serpa (communication/event specialist del gruppo Green Moon Artist) e da Corto Circuiti. L’appuntamento nel centro laboratoriale sito in Largo Sette Canali a Paola.



La conferenza all’interno della mostra

Marco Grandinetti e Serena Bartolini, i fondatori dell’associazione Gma presenteranno con passione questa realtà ricca di giovani talenti emergenti. Giovanni Canadé e Davide Mirabello, esporranno le trame di “Crimp” e “Wallace House”, le principali opere del gruppo. Saranno esposte alcune tavole della rubrica “Loving Cliché” di Pamela Cozza e le illustrazioni realizzate dai disegnatori Federico Romanelli, Leonardo Romanelli e Francesco Ronchi per celebrare Cosenza ed i suoi lupi.



Nel corso della serata l’illustratore Piero Nudo offrirà una sessione di Live Painting in cui potrà mostrare ai visitatori come avviene il processo creativo delle sue opere uniche. Tra gli artisti presenti anche Stefano Andrieri, colorista ed illustratore di Crimp, che esporrà e presenterà i suoi lavori. I visitatori potranno familiarizzare con Awakened - Gdr Live un gioco di ruolo dal vivo interpretato da un gruppo di cosplayers. Inoltre la Fumetteria Midgard di Rende e le novità dell'artigiana Dragonfly - Handmade Creations.

!banner!

Durante l’evento gli aspiranti illustratori potranno proporre il proprio portfolio per essere valutati ed eventualmente ottenere una rubrica o entrare Green Moon Artists come disegnatori.