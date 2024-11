Con la consegna dei lavori all’impresa appaltante per la parte stradale ed impiantistica, hanno preso il via gli interventi di riqualificazione del Parco della Biodiversità mediterranea a Catanzaro, resi possibili grazie al finanziamento di un milione e 200mila euro ottenuto dalla Regione Calabria grazie al lavoro del presidente onorario del Parco Michele Traversa che, da presidente della Provincia, è stato ideatore e realizzatore della grande area verde urbana.

I lavori, consegnati alla presenza del presidente dell’Ente intermedio Amedeo Mormile e del vice presidente Francesco Fragomele, oltre che del presidente Traversa e dei consiglieri provinciali Sergio Costanzo e Francesco Trunzo, consentiranno nel loro complesso di riportare il Parco della Biodiversità Mediterranea al suo originario splendore.

Dopo il generale intervento di manutenzione straordinaria, sia per quanto riguarda gli impianti di irrigazione che sulla viabilità interna, ormai usurata per il passare degli anni, si procederà alla riqualificazione delle aree gioco per i bambini, al rinnovo dell’area fitness, quindi al potenziamento della videosorveglianza grazie ad un ulteriore finanziamento di un milione di euro che consentirà di installare telecamere all’avanguardia con rilevatori di calore per difendere il parco da atti di vandalismo e dagli incendi.