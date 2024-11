Un giorno in Calabria per parlare di pari opportunità. L’ex ministro del Governo Renzi Maria Elena Boschi ha partecipato stamane ad un incontro pubblico sul tema a Roccella Jonica, ospite dell’emittente in rosa “Fimmina Tv".

In un momento in cui il Partito Democratico e la sinistra in generale attraversano un periodo di grave crisi, è stata anche l’occasione per ascoltare la voce delle associazioni del territorio e discutere di quello che è stato fatto nei cinque anni dell’esecutivo a trazione Pd.

L’incontro ha avuto anche l’obiettivo di far conoscere i progetti attivati, nell’ottica della promozione delle pari opportunità e di una maggiore e migliore occupabilità femminile sul territorio.