VIDEO | Il corso post universitario, unico nel Sud, costruisce competenze indispensabili per la gestione delle piccole e medie imprese e per la valorizzazione delle risorse territoriali. La prima lezione alla presenza dei partner strategici

È stato lanciato il 9 maggio #Unponteperilfuturo. L’Università Magna Graecia di Catanzaro - Dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia - ha dato il via al primo master in Marketing management del Mezzogiorno accreditato dalla Società scientifica italiana. Il corso di marketing corso post laurea è diretto da Maria Colurcio, professore associato di Economia e gestione delle imprese. L’inaugurazione del percorso formativo ha concretizzato così l’hashtag che ha accompagnato la comunicazione pre evento, affidata al Gruppo Pubbliemme, partner strategico del corso di alta formazione, insieme a Confindustria, ed alle principali imprese della regione.

I partners

Stamani, nelle aule del San Giovanni, alla presenza dei discenti, docenti ed ospiti hanno sottolineato l’importanza di un simile percorso: concetto rilanciato tra gli altri dal presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara, e dal referente per il Gruppo Pubbliemme Domenico Rositano, responsabile Ufficio Europa.

«UMMM è un progetto ampio - ha specificato la professoressa Colurcio - che agli obiettivi formativi specialistici affianca quelli del miglioramento della competitività delle imprese locali e dello sviluppo del territorio. Il master, iniziativa unica nel Sud, costruisce competenze indispensabili per la gestione delle piccole e medie imprese e per la valorizzazione delle risorse territoriali, in una prospettiva relazionale di creazione e diffusione del valore» ha quindi sottolineato la Direttrice. «L’idea, condivisa dal gruppo di Management e Marketing dell'UMG, è quella di offrire a giovani laureati, imprenditori, amministratori e amanti delle scienze gestionali la possibilità di un percorso di arricchimento professionalizzante sul marketing management».