Sicurezza nei cantieri e patente a crediti il leit motiv del confronto promosso nella sede di Confindustria Cosenza per iniziativa dell’Associazione nazionale dei costruttori edili, rappresentata, oltre che dai propri dirigenti locali, anche dal vicepresidente nazionale per le relazioni industriali Carlo Trestini.

Piaga sociale

Il tema degli incidenti sul lavoro rimane di costante attualità alla luce delle statistiche più recenti: 776 le vittime nei primi nove mesi del 2024. Il settore delle costruzioni resta il più colpito, nonostante gli sforzi compiuti dalle organizzazioni di categoria. Dal primo novembre scorso è scattato l’obbligo di dotarsi della patente a crediti la cui applicazione è analoga a quella di guida: irregolarità ed incidenti, portano a una decurtazione della dote iniziale di 30 punti e sotto i 15 punti l’attività viene sospesa. «È un provvedimento che regola l’accesso al cantiere ma anche uno strumento di qualificazione per l’impresa. Siamo favorevoli a compiere sempre più passi in avanti in direzione del miglioramento della sicurezza dei lavoratori, che sono il bene più prezioso del sistema imprenditoriale - ha affermato Trestini – Sugli incidenti abbiamo messo un freno anche promuovendo la formazione sia tra le maestranze, sia tra i titolari delle imprese. Abbiamo ottenuto risultati importanti nella direzione di abbattere questa piaga divenuta sinceramente non più accettabile».

La sicurezza sui luoghi di lavoro sempre più al centro del dibattito anche a Cosenza dove l'Associazione dei Costruttori edili insieme alle istituzioni, agli Ordini professionali e all'Ispettorato del lavoro, ha promosso un confronto nella sede di Confindustria.

Lungo dibattito

Nutrito il parterre istituzionale. Nel porgere i saluti il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha sottolineato il «rapporto continuo e costante tra le istituzioni pubbliche e le imprese anche in ragione delle attività legate al Pnrr» e la necessità di mettere in atto «sinergie anche sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro per far diminuire gli infortuni, responsabilizzando sempre di più imprenditori, appaltatori e lavoratori». La presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro ha evidenziato che «la patente a crediti deve servire a migliorare la qualità dei servizi ma soprattutto a garantire maggiore sicurezza per diminuire infortuni e morti bianche». Ad entrare nel tema del seminario e a confermare la piena disponibilità a collaborare con il sistema delle imprese il dirigente dei lavori pubblici della Regione Calabria Francesco Tarsia ed i presidenti provinciali del collegio dei geometri Giuseppe Arlia, dell’ordine degli architetti Pasquale Costabile e dell’ordine degli ingegneri Marco Ghionna.

I lavori, moderati dal direttore di Confindustria e Ance Cosenza Rosario Branda, hanno fatto registrare le relazioni tecniche della direttrice Beatrice Sassi dell’Area Relazioni Industriali Ance e del direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza Massimiliano Mura, i quali hanno presentato i punti salienti della nuova normativa, entrata in vigore il primo ottobre, che impatta sulle imprese e i lavoratori autonomi della filiera dell'edilizia. Un focus è stato dedicato a chi e come dovrà richiedere la patente a punti per la sicurezza, quali i requisiti richiesti, quali informazioni contiene la patente, chi può averne accesso, come funziona il sistema di assegnazione e decurtazione di crediti, come verranno realizzati i controlli.

«Garantire la sicurezza nei cantieri e il rispetto delle normative è un imperativo a cui le imprese aderenti all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili da sempre annettono grande importanza. La patente a crediti sarà sperimentata in edilizia e coinvolgerà più aziende. Nei fatti si tratta di un cambio di paradigma affinché tutte le imprese, anche le micro e quelle artigiane, comprendano che è necessario lavorare in sicurezza perché la vita dei propri dipendenti non ha prezzo» ha sottolineato il presidente Ance Cosenza Giuseppe Galiano.

Per il presidente Ance Calabria Roberto Rugna «stiamo mettendo in gioco tutta la nostra professionalità, il sistema che le costruzioni hanno alle spalle: la bilateralità, la formazione, il controllo. Insieme ai nostri collaboratori costruiamo la sicurezza ogni giorno in processi lavorativi che cambiamo continuamente data la natura e la specializzazione del nostro lavoro. Avere oggi al nostro fianco gli stakeholder è molto significativo». Un momento dedicato alle domande dal pubblico ed alle risposte dei tecnici ha concluso una mattinata di confronto e formazione molto utile, al quale hanno preso parte anche i vertici delle associazioni territoriali di Ance di tutta la Calabria.