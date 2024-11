Nel corso dell’iniziativa al Museo si è parlato dell’ambizioso progetto “A scuola di Vela”, da realizzare ai laghi, per dare vita ad un centro formativo

Si è conclusa con successo la prima edizione della Giornata nazionale del mare tenutasi nello splendido scenario del Museo nazionale archeologico della Sibaritide. Numerosi visitatori hanno assistito attivamente ai contributi di illustri relatori quali Adele Bonofiglio, direttrice del Museo nazionale; Sigismondo Mangialardi, presidente del Circolo Velico Lucano; Alfonso Costanza, presidedell’Iisnn Green – Falcone e Borsellino - Corigliano Calabro – CS; Canio Maddalena, capo del Compartimento marittimo e comandante del porto di Corigliano Calabro e Giulio Novello, segretario Lega Navale Italiana – Rossano.

La tavola rotonda

Nella tavola rotonda si sono affrontate tematiche attualissime e di notevole interesse. Sibari, in questa prima giornata del mare, si fa promotrice di un nobile progetto: valorizzare il patrimonio marittimo del nostro comprensorio. Parliamo di un settore che produce il 5% del Pil dell’Unione Europea e che può ancora dare tanto se si punta alla formazione. L’iniziativa “A scuola di Vela”, nata nell’ambito del Progetto Pon Inclusione, vuole essere un percorso ancora più ambizioso: creare ai laghi di Sibari un polo per dare vita ad una scuola di vela ad indirizzo formativo. Iniziative, la prima già in atto la seconda in fieri, capaci di dare possibilità occupazionale ai giovani, in una realtà lavorativa caratterizzata da una forte carenza di personale formato. Il mare è un’immensa risorsa che può facilitare una rivalutazione del nostro territorio.

La cultura del mare

La cultura del mare è essenziale e solo conoscendolo nelle sue peculiarità ne possiamo godere pienamente. Fondamentale il ruolo della Capitaneria di porto che tutela i nostri mari e i beni archeologi che questo ospita. Al riguardo sono stati illustrati i compiti e le attività della Guardia Costiera in relazione alla ricerca e soccorso in mare, alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ecosistema marino e della filiera ittica. Il presideCostanzae il comandanteMaddalenahanno posto l’attenzione sul delicato e fondamentale tema della sicurezza in mare, ricordando il triste naufragio della petroliera Haven, grave incidente marittimo avvenuto l’11 aprile 1991 nel golfo di Genova. La docente Mariella Greco ha portato i saluti di Bruno Barreca, dirigente scolastico dell’Iis Enrico Mattei di Castrovillari. Durante la giornata si sono tenute visite guidate, proiezioni video e simulazioni di navigazione. L’evento è stato realizzato con il valido supporto dei volontari del Servizio CivileNazionale e dei tirocinanti MiBACT della Regione Calabria. Il Museo nazionale archeologico della Sibaritide afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.