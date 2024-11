La sottosegretaria Dorina Bianchi esulta per la definizione del Masterplan per il Sud, annunciato mesi fa dal premier Renzi. Risorse decisive, secondo la Bianchi, per rilanciare la regione

“Prende corpo l'impegno del Governo sul Masterplan per il Sud che si traduce in ingenti risorse aggiuntive per il Mezzogiorno. Alla Calabria sono destinati circa 1 miliardo e 200 milioni per quello che è stato ribattezzato Il patto per la Calabria e che sarà siglato nelle prossime settimane con il Presidente Oliverio. Risorse importanti, frutto di una volontà precisa di invertire la rotta nelle regioni del Sud e che dovranno essere utilizzate per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo in ambito infrastrutturale, economico e nel sostegno al tessuto imprenditoriale”. A dirlo è Dorina Bianchi, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e deputato calabrese del Gruppo Area Popolare (Ncd-Udc).



E conclude: “Il Patto per la Calabria, così come elaborato dal Consiglio Regionale e sostenuto dal Governo, può rappresentare un ventata di aria nuova per la nostra Regione. Ci aspettiamo che queste risorse siano spese fino all'ultimo centesimo in azioni concrete e di ampio respiro per dare uno forte scossone ad una regione in forti difficoltà in termini occupazionali e di Pil pro capite. Un'occasione di riscatto per la nostra terra e per l'attuale governo regionale che si giocherà una partita importante di credibilità e responsabilità nei confronti del Governo e di tutti i calabresi.