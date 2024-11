Il Comune di Cosenza ha aggiudicato la gara per il servizio bike sharing, erogato attraverso la fornitura e la gestione di 130 biciclette di cui 50 elettriche e 80 muscolari. lo comunica il sindaco Mario Occhiuto. «Nel frattempo - ha aggiunto il primo cittadino - sono già in corso i lavori della Ciclopolitana, un sistema di piste ciclabili lungo complessivamente circa trenta chilometri che collega tutti i punti d’interesse della città e tutte le piazze. Tra un paio di mesi i cosentini e i cicloturisti potranno spostarsi agevolmente e in sicurezza per tutta la città con mezzi di trasporto sostenibili per un salutare giro in bici, per recarsi al lavoro, per praticare attività fisica all’aperto o semplicemente per visitare i luoghi d’interesse. Ciclopolitana e bike sharing - ha sottolineato Occhiuto - portano la città di Cosenza verso una innovazione del sistema di mobilità che sarà poi completato dal tram di superficie e dalla reti ecologiche del Parco del Benessere e del Parco Fluviale con fiume navigabile».