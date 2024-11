I requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia non cambieranno e, in riferimento all'età, il tetto dei 67 anni rimarrà in vigore anche nel 2021. La conferma arriva dal decreto del ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale sulla base dell'indicazione dell'Istat di una crescita di appena 0,021 decimi di anno della speranza di vita a 65 anni.

Per la pensione anticipata rispetto all'età di vecchiaia resta valido il requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne) oltre a tre mesi di finestra mobile, fino al 31 dicembre 2026, secondo quanto previsto dal cosiddetto Decretone.

Ancora per il 2021, a meno di modifiche nelle prossime manovra di bilancio, si potrà usufruire per la pensione anticipata della cosiddetta Quota 100, che richiede almeno 62 anni di età e 38 di contributi.

La modifica dei requisiti di accesso dal 2021 dovrebbe avere cadenza biennale. L'ultimo cambiamento si è avuto nel 2019, quando ci sono stati cinque mesi di aumento, che hanno portato l'età di vecchiaia dal 66 anni e sette mesi a 67 anni. Per questo biennio (2021-2022) però non ci saranno variazioni in ragione della scarsa crescita della speranza di vita a 65 anni. Oltre all'età minima bisogna avere almeno 20 anni di contributi.