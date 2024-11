Il noto portale di vacanze pone la regione tra le mete più imperdibili per il 2019

Ancora un riconoscimento per la Calabria turistica. Airbnb, noto portale internazionale di vacanze, l’ha inserita tra le 19 mete imperdibili nel 2019 per i visitatori di ogni parte del mondo. Accanto a località dell’India, dell’Uzbekistan e del Brasile (solo per citarne alcune) nella speciale lista figura anche la punta dello Stivale.



«La Calabria – si legge sul sito - è una delle regioni meno visitate del paese, ma ha tutto ciò che i visitatori nazionali e internazionali cercano: montagne, parchi nazionali, villaggi medievali, una costa ampia e un'atmosfera rustica e rilassata».

Il sito prosegue presentando un paio di possibili “esperienze” da vivere: escursioni in montagna o la particolare ricerca del tartufo sul Pollino. Soltanto due delle molteplici frecce nell’arco della Calabria, sempre più meta trendy del turismo mondiale.