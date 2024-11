Lo rende noto l'assessore regionale al welfare e al Lavoro, Federica Roccisano. Oggi è previsto un incontro con i sindacati

“Lo scorso 16 marzo è stato apposto il visto da parte della Corte dei Conti sul decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alle risorse regionali disponibili per l’erogazione delle ulteriori residue mensilità ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga, in base agli accordi assunti dal Presidente Mario Oliverio e le OO.SS.”.

Lo afferma, in una nota, l’Assessore al Welfare, Lavoro, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, Federica Roccisano.

“Per accelerare i pagamenti –continua l’assessore Roccisano – gli uffici stanno già predisponendo i provvedimenti per l’erogazione delle mensilità residue che, dopo la firma del decreto interministeriale MEF-MLPS, verranno trasmessi tempestivamente alla Sede Regionale dell’INPS per la liquidazione delle somme agli aventi diritto.

“Oggi è previsto un incontro ufficiale con i Sindacati per fare il punto della situazione anche sui prossimi bandi delle politiche attive."