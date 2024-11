Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, è stato ospite di Paola Bottero nella puntata della Capitale Vis-à-Vis. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, da oltre due anni è SG dell’Unione Italiana del Lavoro. Ha scelto Roma per sviluppare la sua carriera, dopo una formazione divisa fra il liceo classico di Locri e l’Università di Messina. «Nascere e crescere in Calabria - ha spiegato Bombardieri - è un’esperienza fantastica, hai modo di misurarti subito con quello che poi si identifica col passare negli anni. La difficoltà di trovare una visione per il futuro, di trovare la tua strada, in una terra meravigliosa e splendida»

«La mia base è stata occuparmi di corsi di formazione per i giovani. All’interno del sindacato facevamo di tutto, organizzavamo corsi e manifestazioni» ha raccontato il Segretario Generale UIL a Paola Bottero. Bombardieri ha ricordato la spinta primordiale che lo ha portato nel mondo del sindacato: «Sentivo la voglia di impegnarmi contro le ingiustizie, di dare risposte rispetto ai tanti problemi di natura sociale che vedevo. In questi casi si fa una vera e propria scelta di vita».



