Nasce la prima grappa di Zibibbo di Pizzo, prodotta nelle Cantine Benvenuto. «L’azienda - è scritto in un comunicato - con sede a Francavilla Angitola, guidata dal giovane vignaiolo Giovanni Celeste Benvenuto, dopo aver aperto la strada alla vinificazione dello Zibibbo di Pizzo, presidio Slow food e prodotto certificato Igp, e dopo aver lanciato sul mercato novità come l’Orange wine e la birra di zibibbo Sole calabro, precorre ancora una volta i tempi e propone la prima grappa ottenuta esclusivamente da vinacce di uva zibibbo».

La grappa di Pizzo

L’originale acquavite, prodotta in collaborazione con la rinomata distilleria Giovi di Messina, mantiene - si fa rilevare - un carattere fortemente identitario grazie al metodo di distillazione che avviene utilizzando un antico alambicco discontinuo in rame alimentato a legna: «Nasce così – continua il comunicato - un elegante distillato, trasparente e incolore al calice, dall’intenso bouquet tipico del vitigno da cui trae origine, con ricordi floreali di geranio a fare da apripista, seguiti da mature note fruttate. Al palato si presenta caldo e di buon equilibrio, persistente e contraddistinto da un retrogusto dolce-amaro».

«Valorizziamo il nostro patrimonio»

«La scelta di realizzare la prima grappa ottenuta da vinacce di Zibibbo di Pizzo – afferma Giovanni Celeste Benvenuto, titolare di Cantine Benvenuto – nasce dalla volontà di valorizzare ulteriormente lo straordinario patrimonio rappresentato da questo vitigno dalle caratteristiche uniche. Ma vuole essere anche uno stimolo per il territorio e le sue realtà produttive, affinché si comprenda che anche in Calabria, in un’area che di certo non è storicamente vocata alla produzione di grappa, è in realtà possibile dare vita a prodotti di straordinaria qualità e originalità che diventano così espressione di una terra che ha ancora tanto da offrire e da esprimere».