Il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria e Unindustria Calabria hanno siglato un protocollo di intesa finalizzato alla promozione delle Politiche attive del lavoro sul territorio. Presenti alla firma l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, e il direttore del Dipartimento, Fortunato Varone, il presidente e direttore di Unindustria Calabria, rispettivamente, Aldo Ferrara e Dario Lamanna.

Le azioni dell’accordo riguardano tre ambiti specifici, spiega una nota diffusa dalla Regione. Innanzitutto l’attività di cooperazione destinata all’efficace attuazione del Padel-Piano delle politiche attive del lavoro, a valere sul Pr Calabria Fesr-Fse+ 2021-2027, che prevede una serie di interventi suddivisi in quattro aree tematiche (incentivi all’autoimprenditorialità; incentivi all’occupazione; formazione e competenze; servizi per il lavoro).

Unindustria Calabria s’impegna a collaborare con la Regione Calabria per: promuovere il confronto in relazione all’attuazione ed implementazione delle azioni e delle misure previste, al fine di individuare termini e modalità più efficaci; mettere in campo azioni di promozione e di diffusione delle iniziative previste dal Piano, nonché di supporto per l’attuazione delle stesse; svolgere un’attività di monitoraggio e di verifica sull’impatto delle azioni e misure del Piano sul tessuto produttivo regionale; promuovere momenti di confronto strutturati al fine di valutare gli esiti dell’attività di monitoraggio sull’efficacia delle iniziative adottate sul tessuto produttivo regionale e individuare eventuali azioni correttive di miglioramento.

La Regione Calabria e Unindustria Calabria si impegnano poi ad attivare un sistema di monitoraggio territoriale volto a verificare la rispondenza dei contenuti del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze sul tessuto produttivo calabrese, con i seguenti obiettivi: analizzare i percorsi formativi esistenti e verificarne l’aderenza alle necessità delle imprese del territorio; individuare eventuali lacune formative e proporre l’integrazione con nuovi percorsi, coerenti con le esigenze produttive locali; favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso la raccolta e l’analisi di dati sulle competenze richieste dalle imprese e sulla disponibilità di profili professionali adeguati; promuovere iniziative di raccordo tra il sistema formativo e il tessuto imprenditoriale, attraverso tavoli tecnici, workshop e strumenti di orientamento professionale.

Inoltre, la collaborazione riguarderà anche l’attuazione del Progetto Mirai-Insieme creiamo il futuro, per l’avvio di percorsi formativi brevi professionalizzanti destinati agli studenti delle classi quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria.

Nello specifico, Unindustria, in sinergia con i Centri per l’impiego calabresi, promuoverà incontri informativi e di orientamento con i giovani, al fine di: dare ai giovani la possibilità di conoscere il mondo delle imprese e promuovere la cultura d’impresa; trasmettere ai giovani i concetti economici di base e lo spirito imprenditoriale; mostrare ai giovani come possono prepararsi al meglio per il futuro lavorativo al fine di adottare scelte consapevoli rispetto alle proprie aspirazioni e vocazioni e alle reali opportunità e richieste; provenienti dal mondo del lavoro; creare contatti diretti e favorire il dialogo costruttivo tra scuola ed imprese; far conoscere alle imprese industriali la scuola rispetto ai diversi indirizzi, alle attività e alle specificità presenti nel sistema educativo provinciale.