Stamani i rilievi da parte del Genio Militare per vagliare la possibilità di applicare regole meno restrittive sulla circolazione. Previsto a Reggio incontro con il Prefetto Michele di Bari

Si è svolto stamattina a Caulonia un sopralluogo da parte del Genio Militare relativo alla possibilità di realizzare un ponte provvisorio per lenire i problemi del traffico in seguito alla nota di limitazione vigente sul ponte Allaro. Dopo una prima acquisizione di dati topografici e storici rispetto al problema idrogeologico che ha determinato la criticità, i tre Maggiori dell'Esercito si sono recati sulla foce dell'Allaro per acquisire ulteriori dati.

Ultimati i sopralluoghi, i militari si sono trasferiti a Reggio Calabria per un incontro con il Prefetto Michele Di Bari per riferire allo stesso le prime risultanze.