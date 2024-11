La cerimonia prevista il prossimo 26 gennaio a Cosenza. Il sindaco Mario Occhiuto: «Il simbolo di un Sud che cresce»

Un’opera materiale che rappresenta l’immagine del Sud che cresce: il ponte di Calatrava di Cosenza è un significativo simbolo urbanistico di quel motore della ripresa che anche al Meridione – attraverso le Infrastrutture – produce azioni concrete di sviluppo. Il sindaco Mario Occhiuto e il vicesindaco Jole Santelli hanno tenuto a illustrare nella capitale, a palazzo Montecitorio, il programma dell’inaugurazione di quello che si preannuncia un evento non soltanto per la città di Cosenza ma per tutto il territorio calabrese. Un’opera di rigenerazione urbana che va a recuperare “pezzi” di città periferici e dunque prima scollegati. Il ponte di Calatrava contribuisce a completare il disegno di città che il sindaco Occhiuto sta delineando dal 2011. Il contesto paesaggistico dove sorge è tra i più belli e suggestivi.

«In un paese in cui diventa sempre più difficile realizzare opere pubbliche di qualità e soprattutto completare i lavori in tempi brevi, c’è un Sud che cresce e che in Italia diventa simbolo del buon governo delle città – ha detto il sindaco Mario Occhiuto – Tengo a sottolineare che il nostro bilancio, per quanto riguarda le moltissime opere pubbliche realizzate e quelle in corso di costruzione nella città di Cosenza , è davvero positivo e incoraggiante». Sulla scia del sindaco, il suo vice, assessore alla cultura Jole Santelli: «Un ponte simbolo di una nuova città che avanza, un presidio culturale capace di attrarre nuovi visitatori per far conoscere la nostra Cosenza, ma anche un segno architettonico che sa di speranza, dedicato ai giovani che sono il nostro futuro». Il professore Francesco Sisci, dell’Università del popolo di Pechino ha evidenziato che il ponte di Calatrava: «E’ la testimonianza che anche nel sud Italia le infrastrutture possono essere realizzate bene e velocemente collegando al nord Europa».

Una nostra troupe era presente all'iniziativa a Roma:

Il ponte di Calatrava sarà inaugurato il prossimo 26 gennaio con una solenne cerimonia, a cielo aperto, curata da Valerio Festi, il cui studio annoverato tra i più affermati a livello internazionale nell’organizzazione di eventi di questo genere. In occasione dell’evento, sarà a Cosenza anche Santiago Calatrava, tra i più innovativi architetti al mondo che ha progettato l’opera realizzata dall’impresa Cimolai, specializzata nella costruzione di opere d’arte in acciaio.