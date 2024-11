«Ponte sullo Stretto? La Calabria ha ben altre urgenze». È la decisa posizione dell’esponente nazionale del Pd, Jasmine Cristallo. Un pensiero ribadito anche a Villa San Giovanni dove militanti del partito e contrari all’opera si sono riuniti per dettare una politica netta e contrario a un’infrastruttura che «danneggerebbe solo il territorio». Il segretario del Pd villese Vincenzo Musolino ha esposto chiaramente come il partito intende giocarsi questa partita e ha trovato nella Cristallo un’alleata pronta a fare battaglia.

«Io il no lo dico prima da calabrese e poi da esponente politica – ha chiarito la Cristallo – a differenza di chi inneggia al ponte io conosco questo territorio e so quali sono le reali necessità. Questa è una regione che va a due velocità, che ha collegamenti stradali ad ostacoli. Basti pensare a quante peripezie e ore ci vogliano per arrivare da Catanzaro a Reggio. Non può essere più una questione di principio. La Calabria ha ben altre emergenze basti pensare al disastro sanitario. Senza trascurare l’impatto ambientale fondamentale considerando che il ponte andrebbe ad oscurare questo panorama meraviglioso». Continua a leggere su IlReggino.it