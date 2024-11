Per la costruzione del ponte sullo Stretto «il tetto massimo di 12 miliardi» e l'obiettivo del ministro dei Trasporti Matteo Salvini è che in manovra ci sia non solo lo stanziamento per l'avvio dei lavori veri «ma che ci sia in conto capitale tutta la copertura necessaria».

Lo ha detto lo stesso ministro e vicepremier all'evento per i 20 anni di Sky ricordando tra l'altro che da tantissimo se ne parla ma «siciliani e calabresi da 50 anni non vedono nulla». Secondo Salvini «per l'interro Mezzogiorno sarà una rivoluzione, per il lavoro, la velocità, la salute e l'impatto ambientale. L' obiettivo è aprire i cantieri entro l'estate 2024 e finire i lavori entro il 2032».