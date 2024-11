Il ponte sullo Stretto continua a tenere alta la discussione politica anche in piene estate. Sull’argomento è ritornato in queste ore il leader della Lega, Matteo Salvini che proprio negli ultimi giorni è stato impegnato in Calabria: «Ho preso il traghetto per venire qui, spero presto Sicilia e Calabria siano unite da un ponte che sarebbe un'opera straordinaria a livello mondiale», ha detto in visita alla caserma dei vigili del fuoco di Messina.

«Farebbe risparmiare tanto inquinamento e tanto tempo - prosegue Salvini - e porterebbe l'immagine della Sicilia, della Calabria e dell'ingegneria italiana in tutto il mondo: quindi faremo l'impossibile affinché con i soldi che l'Europa ci manda si faccia anche questo benedetto ponte, che sarebbe un bellissimo segnale».