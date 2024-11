Il ministro osserva: «Meglio spendere soldi in qualcosa che resta. L’infrastruttura tuttavia da sola non salva il Paese, per questo sono previsti altri investimenti»»

«Pensate che il ponte sullo Stretto costa un anno di reddito di cittadinanza». Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e segretario federale Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica del partito a Milano aggiungendo: «Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese e che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto quel risparmio ambientale».

«Il ponte di Messina - ha continuato - da solo non salva il Paese: servono il ponte di Vigevano e i ponti sul Po, ma non occorre uno scienziato. Stiamo investendo 11 miliardi di euro per accelerare la ferrovia tra Palermo e Messina e altri miliardi di euro per accelerare la ferrovia tra Salerno e Reggio Calabria, dove poi il treno si ferma. Quindi spendiamo miliardi per far arrivare un treno velocemente e poi con quei tre chilometri lì in mezzo (allo stretto di Messina ndr) ci fumiamo tutta la velocità».