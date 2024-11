«Come si fa a parlare di Ponte sullo Stretto quando poi non ci si può muovere all'interno dell'isola. Prima risolviamo i problemi in Sicilia poi eventualmente parliamo di Ponte che penso oggi interessi ben poco i siciliani che non si possono spostare». Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli stamani durante un incontro alla capitaneria di porto di Messina. «Sono tornati - ha aggiunto - gli investimenti in Sicilia nell'ambito delle Ferrovie e autostrade, il fatto che io venga costantemente significa che Rfi e Anas si sentano il fiato sul collo, non ho mai visto tanti cantieri in Sicilia».