Ponte sullo Stretto? La senatrice di Italia Viva Silvia Vono, vicepresidente della commissione lavori pubblici e comunicazioni, esprime parere positivo. E, in una nota stampa, fa presente: «Su un'infrastruttura strategica come il Ponte sullo Stretto mi aspetto un livello alto di discussione che parta da una visione geopolitica ed economica dell'Italia con una chiara pianificazione che sia valida e concreta non solo per il Sud Italia, molto spesso alla mercé di slogan elettorali di ogni genere e provenienza, ma necessaria per un rilancio economico di tutta l'Italia».





«Da tempo - aggiunge - Italia Viva sta lavorando in questo senso e insieme al capogruppo Davide Faraone a settembre presenteremo, proprio a Reggio Calabria, un piano condiviso con il mondo imprenditoriale, economico e delle professioni. Il 6 e il 7 settembre si terrà questo incontro per un coinvolgimento serio e operativo volto a creare un nuovo modo di intervenire sui territori per realizzare collegamenti infrastrutturali che siano forieri di intese economiche e culturali per un chiaro rilancio di settori fondamentali per il nostro Paese».