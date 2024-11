Si tratta delle amministrazioni comunali di Isola Capo Rizzuto, Roccella Ionica, Cirò Marina, Cetraro e Scilla

21 milioni di euro è l’importo del fondo finalizzato a finanziare interventi strutturali sui porti regionali. La misura è stata illustrata questa mattina alla cittadella regionale dall’assessore alla logistica Franco Russo e dal presidente della giunta regionale Mario Oliverio. Nei giorni scorsi è stata infatti resa pubblica la graduatoria dei comuni che sono stati ammessi al finanziamento. Si tratta delle amministrazioni di Isola Capo Rizzuto, Roccella Ionica, Cirò Marina, Cetraro, Scilla, Tropea, Amantea e Belvedere Marittimo. L’esiguità delle risorse consentirà di finanziare al massimo i primi cinque progetti valutati positivamente dalla commissione ma il presidente della Regione Mario Oliverio ha garantito che ulteriori risorse saranno investite per consentire ai restanti comuni inseriti in posizione utile di attingere ai fondi per ammodernare le infrastrutture portuali. Gli interventi consentiranno di aumentare il numero dei posti barca che in Calabria sono esigui.

Luana Costa