Le parole di Sebi Romeo, consigliere regionale democrat: «Il lavoro di Francesco Russo e la strategia del presidente Oliverio realizzano per la Calabria una svolta»

«La programmazione dei fondi comunitari continua a dare frutti prelibati alla Calabria. La graduatoria per gli investimenti sui porti, per esempio, rappresenta l'ennesimo atto concreto di una politica, quella di Mario Oliverio, protesa a costruire una svolta sulle infrastrutture ed il turismo». Queste le parole di Sebi Romeo, consigliere regionale.

«Importanti realtà potranno adeguare le aree portuali e renderle attrattive per la nautica da diporto, una ormai fondamentale tipologia di turismo praticamente ignorata in quaranta anni di regionalismo. Il lavoro di Francesco Russo e la strategia del presidente Oliverio realizzano per la Calabria una svolta che, in sinergia con i Comuni, le forze produttive e le associazioni di categoria, ci consente di guardare al futuro con fiducia. Avere seminato con pazienza e lucidità consente oggi una raccolta fruttuosa ed importante».