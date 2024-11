Verificare lo stato attuale dei manufatti che insistono nell’area ex Sensi, nella zona portuale di Crotone, per poter così procedere alla relativa bonifica. Questo lo scopo dell’incontro che si è svolto questa mattina tra il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli e il direttore generale dell’Agenzia del Demanio, Dario Di Girolamo. Dalla riunione, «a cui hanno preso parte il tenente di vascello dello scalo crotonese, Giancarlo Castellana, il dirigente Pasquale Faraone e il funzionario Antonello Rizzuto, è stata concordata – si legge in una nota - una procedura condivisa da porre in essere, al fine di avviare una complessiva attività di bonifica ambientale e urbanistica».

Il progetto

In particolare, Agostinelli «ha illustrato l’iniziativa di riqualificazione dell’area ex Sensi, che sarà a carico dell’ente che l’ha inserita all’interno del proprio studio di adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore portuale, che ha lo scopo di redistribuire funzionalmente le aree portuali e, nel contempo, di assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Nello specifico, il progetto prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione d’uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà altresì alla sua valorizzazione».

Una sede dell'ente a Crotone

«L’Autorità di Sistema portuale – si legge ancora nella nota - si è così impegnata a procedere alla demolizione degli immobili esistenti e a realizzarne altrettanti da adibire ad uffici pubblici, dove si potrebbe insediare la sede istituzionale dell’ente a Crotone. In questo percorso di bonifica e di riqualificazione ambientale saranno adottate tecniche ecosostenibili, con l’obiettivo di dare un chiaro impulso alle operazioni di rivalutazione urbana dell’intera area, a beneficio della comunità. L’incontro si è concluso con la volontà dei presenti di darsi appuntamento al prossimo settembre per definire formalmente la procedura da adottare, al fine di dare inizio agli aspetti operativi».

Incontro col sindaco

Nel corso della giornata, Agostinelli ha anche incontrato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce per ribadire «l’importanza di intraprendere sul territorio azioni che assicurino la compatibilità delle attività produttive e di sviluppo portuale con la tutela dell’ambiente e il benessere cittadino, attraverso sinergie istituzionali mirate a recuperare aree urbane degradate da bonificare, per migliorare lo stato di salute degli ecosistemi urbani».