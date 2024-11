Non rilascia interviste, ma quando parla in pubblico – Antonio Testi, direttore generale di Mct – offre sempre occasioni ghiotte per capirne di più sul futuro del terminal container di Gioia Tauro. In questo caso, il manager ha partecipato ad un incontro organizzato dalla parrocchia di Porto Salvo – che in questi giorni vive la sua festa in onore della Madonna venerata nel quartiere marinaro – ed ha spiegato per filo e per segno i tempi e i numeri degli investimenti che sono in corso. Una comunicazione, finalmente ufficiale da parte del manager della nuova società che la scorsa primavera ha rilevato le quote di maggioranza, Til-Msc, molto attesa.