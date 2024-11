I portuali da cinque giorni scioperavano per protestare contro i 400 esuberi dichiarati dall'Mct. Riunione attesa per il 13 marzo

Hanno ripreso a lavorare la scorsa notte i circa 1.200 lavoratori del porto di Gioia Tauro che da cinque giorni scioperavano per protestare contro i 400 esuberi dichiarati dall'Mct. la società che gestisce lo scalo container.

I lavoratori hanno accettato l'invito rivolto loro ieri sera dal prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, tramite il sindacato Sul, a sospendere la protesta in attesa della riunione convocata per il 13 marzo per una trattativa non stop sulla vertenza. I dipendenti hanno deciso di riprendere a lavorare malgrado la lettera di contestazione inviata loro da Mct con la quale gli é stato contestato di essersi assentati arbitrariamente dal posto di lavoro. (Ansa).