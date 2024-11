I portuali avevano bloccato l’autostrada all'altezza dello svincolo. Restano comunque lo stato d'agitazione e lo sciopero di 10 giorni nel porto

È stato rimosso il blocco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuato stamane da circa 500 lavoratori del porto di Gioia Tauro all'altezza dello svincolo per la città calabrese. A determinare la sospensione della protesta è stata la notizia, comunicata dalla Prefettura di Reggio Calabria, della convocazione di un incontro per mercoledì 19, alle 13, al ministero delle Infrastrutture, a Roma, con il ministro Graziano Delrio.



Restano comunque lo stato d'agitazione e lo sciopero di 10 giorni nel porto, che sarà, però, attuato con modalità tali da evitare il blocco totale delle attività nel terminal container. I punti in discussione rimangono gli investimenti per il gataway ferroviario e per la banchina di carenaggio che dovrebbero permettere il reimpiego degli esuberi di Mct, la società che controlla la movimentazione dei containers, e l'istituzione della Zes, la zona economica speciale nell'area portuale.