Per dare una risposta concreta ad una situazione di forte crisi, che ha investito il principale terminalista, Il Comitato dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal Commissario straordinario, Andrea Agostinelli, ha adottato, con delibera approvata all'unanimità, l'articolo 1 del regolamento dell'Agenzia di somministrazione del lavoro portuale e per la qualificazione professionale al fine di fornire le informazioni necessarie ai lavoratori per procedere all'iscrizione all'Agenzia, che sarà rogata in sede notarile".

Lo riferisce, in una nota, l'Autorità portuale. "Compito dell'Agenzia - si aggiunge - é supportare la collocazione professionale dei lavoratori iscritti anche attraverso la formazione professionale che sarà definita in funzione delle realtà economiche e degli sviluppi industriali che interesseranno l'area portuale di Gioia Tauro nei prossimi anni. L'Agenzia risponde alla necessità di sostenere l'occupazione, accompagnata da processi di riconversione. (Ansa)