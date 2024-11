Le parti intervenute hanno mostrato apertura per la definizione delle problematiche concernenti il numero dei lavoratori Mct in esubero da ricollocare nell'ambito dell'Agenzia di lavoro portuale

Il prefetto Michele di Bari ha presieduto la riunione per l'esame delle problematiche occupazionali del Porto di Gioia Tauro. All'incontro hanno partecipato il questore, il direttore dell'ispettorato territoriale del lavoro, il segretario generale f.f. dell'autorita' portuale di Gioia Tauro, il direttore generale della Medcenter Container Terminal, le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Mare e Sul.

La riunione - si legge in una nota stampa - ha registrato un clima di distensione tra le parti che, raccogliendo l'invito rivolto dal Prefetto, hanno mostrato apertura per la definizione delle problematiche concernenti il numero dei lavoratori MCT in esubero da ricollocare nell'ambito dell'Agenzia di lavoro Portuale. A tale ultimo riguardo l'Autorita' Portuale di Gioia Tauro, a seguito di specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali, ha convocato per la mattinata del 6 aprile prossimo, la parte datoriale e le organizzazioni sindacali per l'avvio delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in ordine alla preannunciata astensione dall'attivita' lavorativa le cui modalita' sono state gia' calendarizzate, per ogni tipologia di lavoro, dal 13 al 24 aprile".