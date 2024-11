Dopo che i portuali hanno ribadito, la necessità di un tavolo tecnico, il Ministro Delrio ha convocato un vertice a Roma per il 5 novembre

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio ha comunicato al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio di avere fissato un incontro per il 5 novembre al Ministero per discutere della problematiche del porto di Gioia Tauro. Insieme ad Oliverio parteciperanno all’incontro il sindaco di Gioia Tauro Giuseppe Pedà ed i segretari generali della Calabria dei sindacati. Oliverio, già nella serata di ieri, aveva avuto un colloquio telefonico con Delrio al quale aveva sottolineato la necessità di affrontare le questioni relative al porto di Gioia Tauro, registrando, in questo senso, una disponibilità da parte del ministro. La convocazione della riunione col Ministro Delrio era stata comunicata ai segretari generali dei sindacati di categoria anche dal prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino, nel corso di un incontro svoltosi oggi pomeriggio cui ha partecipato una delegazione dei lavoratori. I sindacalisti stanno adesso cercando di convincere gli operai che ancora bloccano il gate di ingresso al porto di Gioia Tauro a sospendere la protesta. Alcuni lavoratori, infatti, vorrebbero mantenere il blocco all’ingresso dello scalo sino al giorno della riunione a Roma. Venerdì notte a mezzanotte, intanto, si conclude lo sciopero dei portuali iniziato giovedì.