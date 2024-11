VIDEO | Lo ha detto il commissario dell'Autorità portuale Andrea Agostinelli nel collegamento in diretta per il tg di LaC

«Il traffico merci nel porto, seppure con tutte le limitazioni di questo momento così straordinario, è aumentato nel primo trimestre del 2020». Lo ha detto il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, nel collegamento in diretta per il tg di LaC News24.



Un'altra buona notizia da uno scalo che, essendo specializzato nel trasbordo dei container sulle rotte internazionali, ha proseguito nelle sue attività essenziali recando un beneficio anche agli altri porti italiani, Genova e Trieste in testa.

«L'approvvigionamento delle merci per il sistema paese – ha spiegato Agostinelli – è continuato grazie ai piani di sicurezza che il nostro ufficio ha vidimato, sia in termini di distanziamento sociale sia in termini di dotazione dei dispositivi di protezione distribuiti agli addetti.



Di questo grande sforzo, bisogna rendere merito alle imprese e alle maestranze che per come è congegnato il sistema portuale italiano hanno assicurato un servizio nevralgico per l'intero Paese». Anche sul fronte degli interventi per potenziare la struttura, il commissario ha riferito delle novità importanti.

«Giusto ieri – ha concluso Agostinelli – abbiamo avviato la gara, di oltre 5 milioni, per il dragaggio dei fondali, e siamo in fase di aggiudicazione dei lavori, di 16.500.000 per la banchina nord».