Presidi a Lamezia Terme e Gioia Tauro ma senza blocchi

Non si sono lasciati spaventare dal maltempo i lavoratori precari della Cgil e protestano a Gioia tauro e Lamezia Terme. Alla manifestazione partecipano lsu-lpu, cassintegrati e in mobilità in deroga ed ex dipendenti di società portuali.



Dopo un sit-in, iniziale i lavoratori hanno occupato il quadrivio Sbaglia sulla strada statale 18. La manifestazione era stata organizzata in vista della visita del presidente del Consiglio Matteo Renzi, prevista in un primo tempo per oggi a Gioia Tauro e poi slittata. A Lamezia Terme si è svolto anche un presidio all'aeroporto. La situazione è monitorata da polizia e carabinieri, che seguono l'evolversi della manifestazione. «Si eviteranno, comunque, manifestazioni di blocco – è scritto in una nota della Cgil – per non provocare problemi e pericoli alla viabilità viste le condizioni di maltempo».