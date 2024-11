Un altro riconoscimento per Mulinum che si colloca nel dream team dell’innovazione italiana. L’azienda agricola calabrese fondata dal giovane imprenditore Stefano Caccavari, venerdì 4 dicembre, si è aggiudicata l’Innovation Business Award nella terza edizione del Premio Angi (Associazione Nazionale Giovani Imprenditori).



Durante la cerimonia di premiazione, trasmessa sul sito dell’Ansa, in cui sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, i ministri Paola Pisano, Fabiana Dadone, Vincenzo Spadafora, Francesco Boccia, Teresa Bellanova e Nunzia Catalfo, Caccavari è stato premiato nella categoria Food&Agritech per la combinazione di tradizione e innovazione che rende vincente il progetto Mulinum.



«Con grande orgoglio abbiamo rappresentato la Calabria nell’ambito di un’iniziativa promossa e patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed europee» - commenta Caccavari dichiarandosi onorato di esser stato selezionato dal comitato tecnico ANGI per questo importante riconoscimento istituzionale che ha premiato i migliori progetti di scienza, tecnologia e ricerca di giovani innovatori italiani.