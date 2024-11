È stato l’Istituto comprensivo di Vallelonga ad aggiudicarsi il primo premio del concorso “Fisco e Scuola” indetto dalla Direzione regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e destinato alle classi delle scuole secondarie di primo grado della Calabria.





Il progetto ha l’obiettivo di favorire nelle giovani generazioni lo sviluppo della coscienza civica attraverso la realizzazione di prodotti educativi, originali e creativi, che promuo vano il valore della legalità fiscale e l’importanza dell’essere buoni cittadini nell’interesse individuale e collettivo. Al secondo posto, gli studenti dell’Istituto comprensivo “De Amicis” di Melito Porto Salvo (RC), che hanno messo in scena la conversazione di due nonni e dei loro nipotini che si confrontano sulla possibilità di avere servizi migliori attraverso un fisco partecipato. Infine, al terzo posto, l’Istituto comprensivo “Borrello - Fiorentino” di Lamezia Terme (CZ), che ha realizzato un fumetto che ha come protagonista “ScontryMan”, un eroe che ricorda l’importanza di emettere lo scontrino. Tutte le scuole partecipanti sono state premiate con buoni libro da utilizzare per l’acquisto di testi per le biblioteche scolastiche.