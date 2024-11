«Coerentemente al lavoro fatto dai deputati Pd alla Camera, ho presentato in commissione Bilancio l'emendamento per consentire al bacino di ex Lsu e Lpu calabresi di proseguire il percorso di stabilizzazione avviato dai precedenti Governi attraverso il ripristino dei finanziamenti nazionali e la previsione di deroga per le assunzioni ai piani di fabbisogno triennali». È quanto afferma, in una nota, il senatore del Pd, Ernesto Magorno. «Abbiamo appreso con soddisfazione - prosegue Magorno - degli impegni che il ministro Lezzi ha assunto con il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e ribaditi dal presidente Conte a sindacati e lavoratori calabresi, ma ora siamo a un punto di non ritorno, per cui le intenzioni devono trovare uno sbocco formale: ecco perché ci auguriamo che il nostro emendamento venga approvato o, in alternativa, la maggioranza ne presenti un altro coerente con il fine ultimo di questa giusta battaglia, che è quello di consentire a 4.500 lavoratori di proseguire il proprio servizio alle amministrazioni pubbliche calabresi con la certezza della stabilità e della definita assunzione».