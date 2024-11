Il progetto presentato alla Cittadella regionale. Per il quadriennio 2023-2027 saranno investiti circa 50 milioni di euro per un ritorno economico ma soprattutto di immagine

Un marchio comune in una regione da sempre regno dell'individualismo: potrebbe costituire una svolta 'culturale' la presentazione dell'etichetta unica da parte delle aziende che fanno parte del Consorzio olio di Calabria igp avvenuta stamane nella Cittadella di Catanzaro. Alla presenza di vari stakeholders è stato Peppone Calabrese, noto conduttore di” Linea Verde”, trasmissione in onda su Rai1, il testimonial dell'iniziativa che si pone l'obiettivo di brandizzare un prodotto di altissima qualità, simbolo regionale assieme al vino ed al peperoncino. Un bollino di riconoscimento che farà confluire tutte le aziende produttrici di Evo già in possesso del marchio, garanzia di Identità geografica protetta, in una sola idea identitaria riconducibile alla qualità migliore del prodotto calabrese.

L'incontro alla Cittadella regionale

Al tavolo della Sala 'Verde', il presidente del consorzio Massimino Magliocchi, i vertici regionali con l'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo ed il direttore di Dipartimento Giacomo Giovinazzo; ed ancora il project manager PrimaCom Marco Fazio, il commissario Arsac Michela Caligiuri e il direttore del consorzio Giuseppe Perri.

Olio di Calabria, si punta sulla qualità

Peppone Calabrese (cognome che tradisce in qualche modo la vicinanza della sua natìa Basilicata), girando l'Italia in lungo ed in largo con la nota trasmissione sull'ammiraglia della televisione pubblica, ha chiesto che la nostra regione si giochi a dovere tutte le sue carte di qualità sui tavoli dei mercati dove pure si insinuano speculazione e contraffazione, annunciando peraltro la realizzazione di trasmissioni specifiche (nel pacchetto Rai acquistato dal presidente Occhiuto) ad inizio del nuovo anno. Da parte sua l'assessore Gallo ha sottolineato il grande lavoro di filiera operato dal dipartimento in cui finalmente tutti - aziende e regione - hanno ragionato in modo coeso e senza fughe in avanti. L'assessore ha specificato che il brand unico avvantaggia tutti ma che è interesse di ogni azienda produttrice di olio puntare di continuo al massimo grado di qualità, annunciando corsi di molitura e di distribuzione.

Per il quadriennio 2023-2027 saranno investiti circa 50 milioni di euro per un ritorno economico ma soprattutto di immagine molto superiore. A proposito di immagine sono stati evidenziati i rapporti di cooperazione con la Lilt per gli aspetti salutari dell'olio, la distribuzione di migliaia di bottigliette campione nei centri dell'intera Penisola, la presenza in tutte le fiere, compresa quella di New York per finire allo sport in cui sono stati coinvolti il campione olimpico di trampolino Giovanni Tocci e la squadra di pallanuoto femminile di Cosenza che attualmente in A1 si chiamerà per due anni appunto Olio di Calabria Igp.