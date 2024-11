Se ne parla ormai da mesi e le voci si rincorrono più freneticamente da qualche settimana. Finirà la transumanza per la Sicilia, la Campania o la Puglia e questo perché la montagna andrà da Maometto. In questo caso la montagna si chiama Primark. Da mesi le voci si rincorrono ma a quanto pare i rumors erano fondati. Aprirà a Rende, con tutta probabilità in primavera, il primo store in Calabria del colosso irlandese. Continua a leggere su Cosenza channel.