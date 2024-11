Il progetto prevede la nascita di un polo per la produzione e la commercializzazione di veicoli innovativi che sorgerà nell’area portuale di Gioia Tauro

La produzione di autovetture nell’area portuale di Gioia Tauro si farà: la Giunta regionale della Calabria, presieduta da Mario Oliverio, ha infatti deliberato l’approvazione del protocollo preliminare.



Lo scorso 7 ottobre, al Ministero dello Sviluppo Economico, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la reindustrializzazione degli stabilimenti ex OM Carrelli di Modugno ed ex Isotta Fraschini di Gioia Tauro. Il progetto "Tua Autoworks" (LCV Capital Management) prevede la nascita di un polo per la produzione e commercializzazione di veicoli innovativi.



L’investimento complessivo previsto ammonta a circa 200 milioni, di cui 84 per la riconversione dei due siti per la produzione di veicoli a ridotto impatto ambientale e dal prezzo altamente competitivo.